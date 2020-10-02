В центре Гамалеи рассказали, как сбить температуру после вакцинации
Повышенную температуру после использования вакцины «Спутник V» следует сбивать таблеткой парацетамола, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Ничего вредного из-за этого не будет», - сказал ученый.
Он добавил, что препарат от коронавируса можно сочетать с витаминами, обезболивающими и другими лекарствами. Специалист посоветовал избегать лишь лекарства цитостатики и некоторые антибиотики, которые отрицательно действуют на клетки.
Ранее Гинцбург в беседе с НСН заявил, что победить коронавирус невозможно, но вполне реально сдерживать заболеваение с помощью вакцины. Также он уточнил, что специалисты надеются на помощь и естественного иммунитета, но «полной уверенности в этом нет».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстановку в столице с коронавирусом «ситуацией на грани». По мнению градоначальника, это было заметно по числу передвигающихся людей в метрополитене и по девятибалльным пробкам на дорогах. Согласно указу мэра, компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября. Эксперты НСН разошлись во мнении, нужны ли строгие ограничения в столице, чтобы сдержать рост заболеваемости.
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