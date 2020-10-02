С большим отрывом: В Москве 2704 новых случая коронавируса за сутки

Москва продолжает с большим отрывом лидировать по числу новых заражений коронавирусом за стуки. За последние 24 часа выявлено 2704 инфицированных, информирует оперативный штаб.

На втором месте остаётся северная столица, там за сутки идентифицировано 302 заболевших. На третьем месте по этому показателю идёт Московская область – 244 заражённых.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 9 тысяч - впервые с 1 июня. Точная цифра - 9 412. Таким образом, всего с начала пандемии в стране заразились 1 194 643 человека.

В Москве за сутки госпитализированы 952 человека с COVID-19, выздоровели 1157 пациентов. Всего с начала пандемии в столице вылечились более 251 тысячи человек, отмечает RT.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин назвал серьёзной обозначившуюся динамику прироста заражений. Он предположил, что число инфицированных коронавирусом в Москве в ближайшее время может достичь 3 тысяч в сутки.

