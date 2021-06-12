В центре Гамалеи прогнозируют появление московских штаммов коронавируса

По мнению заместителя директора центра Гамалеи Дениса Логунова, есть вероятность появления московских штаммов коронавируса. Об этом ученый заявил в ходе общения с президентом России Владимиром Путины в Кремле.

«А главное, что ещё в Москве могут быть свои московские штаммы», - отметил Логунов.

По словам Владимира Путина, он обсуждал эту тему.

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«Ну да. Вчера вот об этом мы как раз говорили», - сказал глава государства.

Также Логунов во время беседы с Путиным заявил о более высокой опасности индийского штамма COVID-19 по сравнению с южноафриканским. Разработчик российской вакцины от коронавируса заявил о необходимости «держать руку на пульсе».

Президент при этом подчеркнул обязательность увеличения объемов вакцинации от COVID-19 в России.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на встрече с Владимиром Путиным после церемонии награждения госпремией в Кремле резко высказался в адрес коллег, которые рекомендуют переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет. Гинцбург напомнил, что из-за COVID-19 часто «люди становятся инвалидами», отмечает РИА «Новости».

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ФОТО: РИА Новости
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