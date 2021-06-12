В центре Гамалеи прогнозируют появление московских штаммов коронавируса

По мнению заместителя директора центра Гамалеи Дениса Логунова, есть вероятность появления московских штаммов коронавируса. Об этом ученый заявил в ходе общения с президентом России Владимиром Путины в Кремле.

«А главное, что ещё в Москве могут быть свои московские штаммы», - отметил Логунов.

По словам Владимира Путина, он обсуждал эту тему.