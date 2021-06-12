В центре Гамалеи прогнозируют появление московских штаммов коронавируса
По мнению заместителя директора центра Гамалеи Дениса Логунова, есть вероятность появления московских штаммов коронавируса. Об этом ученый заявил в ходе общения с президентом России Владимиром Путины в Кремле.
«А главное, что ещё в Москве могут быть свои московские штаммы», - отметил Логунов.
По словам Владимира Путина, он обсуждал эту тему.
«Ну да. Вчера вот об этом мы как раз говорили», - сказал глава государства.
Также Логунов во время беседы с Путиным заявил о более высокой опасности индийского штамма COVID-19 по сравнению с южноафриканским. Разработчик российской вакцины от коронавируса заявил о необходимости «держать руку на пульсе».
Президент при этом подчеркнул обязательность увеличения объемов вакцинации от COVID-19 в России.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на встрече с Владимиром Путиным после церемонии награждения госпремией в Кремле резко высказался в адрес коллег, которые рекомендуют переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет. Гинцбург напомнил, что из-за COVID-19 часто «люди становятся инвалидами», отмечает РИА «Новости».
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