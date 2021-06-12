Гинцбург обрушился с критикой на медиков из-за призывов переболеть COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на встрече с Владимиром Путиным после церемонии награждения госпремией в Кремле резко высказался в адрес коллег, которые рекомендуют переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет. Гинцбург напомнил, что из-за COVID-19 часто «люди становятся инвалидами», отмечает РИА «Новости».
«Понимаете, что удивляет - это врачи говорят, и даже, извините, наши коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно (говорить): переболейте — и будете защищены. Ну, это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами», - цитирует ученого Газета. ru
Гинцбург предупредил, что после коронавируса могут возникнуть осложнения головного мозга, печени, легких и сосудов. Восстановление может занять до полугода.
Ранее Гинцбург призвал подталкивать россиян к вакцинации.
«Демократия - это прекрасно, но никогда не касается здоровья человека. Надо народ подталкивать к тому, чтобы защищали свое здоровье», - отметил ученый.
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