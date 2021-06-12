Гинцбург обрушился с критикой на медиков из-за призывов переболеть COVID-19

«Понимаете, что удивляет - это врачи говорят, и даже, извините, наши коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно (говорить): переболейте — и будете защищены. Ну, это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами», - цитирует ученого Газета. ru

Гинцбург предупредил, что после коронавируса могут возникнуть осложнения головного мозга, печени, легких и сосудов. Восстановление может занять до полугода.

Ранее Гинцбург призвал подталкивать россиян к вакцинации.

«Демократия - это прекрасно, но никогда не касается здоровья человека. Надо народ подталкивать к тому, чтобы защищали свое здоровье», - отметил ученый.

