«Я не отказывался!»: Как Лозе «аукнулась» неполученная благодарность президента
Юрий Лоза объяснил в эфире НСН, почему не забрал в 2020 году благодарность президента, а Леонид Палько допустил, что именно это закрыло ему путь к званию заслуженного артиста.
Певец и композитор Юрий Лоза был удостоен вместо звания заслуженного артиста России благодарности президента, однако он ее не получил, выяснила «Национальная служба новостей». Лоза объяснил в интервью НСН, почему так получилось, однако член президентской Комиссии по госнаградам Леонид Палько назвал произошедшее «очень плохим звоночком».
Юрий Лоза ранее заявил, что ему отказали в звании заслуженного артиста, завернув документы «где-то еще на президентской проверке». Певец допускал, что это может быть связано с неким недоброжелателем или «вражиной» в Кремле. Палько рассказал о данных президентской комиссии на этот счет.
«В 2020 году его номинировали на звание, в итоге комиссия, которую тогда возглавлял Владимир Ильич Толстой, одобрила ему только благодарность президента, которую он не получил, отказался якобы, но это в документах не отражено. Администрация президента кандидатуры не выносит, она только контролирует. В данной ситуации представление было от Минкульта: готовится пакет документов, далее идет достаточно сложная процедура согласований и проверок. Когда люди отказываются от получения наград - это очень плохой звоночек. Курирующее министерство его подавало, по цепочке всем это пришло, а потом им говорят: вы ходатайствуете за человека, который отказывается от государственной награды. Это могло аукнуться. Больше никаких представлений за пять лет не было», - пояснил член комиссии по госнаградам.
Со своей стороны, Юрий Лоза заверил, что не отказывался от благодарности президента и готов ее получить хоть сейчас.
«Да, мне дали благодарность, но у меня не было возможности съездить ее получить. За ней куда-то надо было ехать, а я в этот момент был занят, меня вообще в городе не было в тот момент. Они же важные, взяли и назначили один конкретный день - что хочешь, то и делай. Что, ломать все планы из-за этой грамоты? Они же могли ее мне просто направить курьером или назначить другой день. Не президент же ее вручал. Это типовая грамота: штамп с подписью, и всё. Президент, наверное, даже не знает, что мне ее вручил. Я что, отказывался от грамоты? Я сказал: нет, демонстративно не возьму вашу грамоту? Никто не слышал такого! Я не приехал, потому что не мог. Скажите, куда приехать, я заберу. Я в Москве сейчас, мне проще», - разъяснил певец.
Леонид Палько объяснил, что новое ходатайство на звание заслуженного артиста можно подать хоть сегодня. При этом комиссию, принимавшую решение по Лозе возглавляет уже не Владимир Толстой, а Владимир Мединский.
«Благодарность президента – это серьезная награда. Он мог подаваться на звание уже на следующий день после ее получения. Если он считает, что его Толстой зарубал или кто-то на него зуб имеет, то сейчас состав комиссии полностью поменялся. Толстого там уже нет два года, комиссию возглавляет Мединский, что он думает? При этом самовыдвинуться он (Лоза. - Прим. НСН) не может. Ходатайствовать может трудовой коллектив или вышестоящая организация», - пояснил собеседник НСН.
Юрий Лоза в ответ заявил, что не хочет собирать документы во второй раз и перед кем-то «кланяться», потому что у него есть самолюбие.
«Я думал, что надо просто работать, и потом тебя за это наградят. Мне же объяснили, что есть список из 14 позиций. Я собрал все эти документы: свои 2 миллиона проданных пластинок, горячие точки, все эти благодарственные письма от казаков и пенсионеров, бесплатные концерты в госпиталях, всё-всё-всё в целый пакет подготовил. Я позвонил в Министерство культуры, они сказали, что могут подать. Второй раз я просто не пойду снова по всем этим инстанциям. Мне стыдно второй раз просить те же самые бумаги у пенсионного фонда или казаков. У человека должно быть самолюбие, самоуважение. Я тогда еще, когда собирал, мне как-то было неудобно. Снова просить благодарственные письма идти и кланяться тем людям я не буду!» - подчеркнул Лоза.
По мнению артиста, он мог остаться без звания из-за отказа от лоббирования.
«Как мне именно так сказали потом грамотные люди, не так все делается - надо, чтобы тебя кто-то проталкивал. Нужна какая-то серьезная структура, которая протолкнет эти документы. Я же работал от президентов до колоний, но я специально не пошел ни к кому просить, чтобы меня проталкивали. Тем более, мне сказали: мы подали документы на Алсу и Инну Маликову, после них пойдешь ты. Эти девушки получили, я спокойно сижу и жду, и вдруг мне приходит грамота эта… Меня просто никто не толкает. Когда Медведев был президентом, я работал на одном мероприятии, где он присутствовал. Он подошел нас всех благодарить, в этот момент можно было вырваться из толпы, подбежать к нему и сказать: Дмитрий Анатольевич, дайте звание. Наверно, он бы ткнул пальцем помощникам: сделайте – и всё. Может быть, так можно было, но я так не умею», - заключил собеседник НСН.
Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ранее заявила «Радиоточке НСН», что заявления Лозы про плоскую Землю не имеют отношения к неполучению им звания заслуженного артиста РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Я не отказывался!»: Как Лозе «аукнулась» неполученная благодарность президента
- СМИ: Кабмин одобрил смягчение норм о локализации машин для самозанятых таксистов
- Музыкант группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет
- «Старики-разбойники»: Автомобилисты пожаловались на обман по «схеме Долиной»
- Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
- Суд постановил взыскать с Украины более 5 млрд рублей за блокады Крыма
- Психолог посоветовала россиянам не возвращаться к бывшим партнерам
- Путин 25–27 ноября посетит Киргизию с государственным визитом
- Россиянам рассказали, кого могут лишить 13-й зарплаты
- Ученый объяснил, как «перебросить» северные реки в Донбасс и Калмыкию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru