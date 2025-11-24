Певец и композитор Юрий Лоза был удостоен вместо звания заслуженного артиста России благодарности президента, однако он ее не получил, выяснила «Национальная служба новостей». Лоза объяснил в интервью НСН, почему так получилось, однако член президентской Комиссии по госнаградам Леонид Палько назвал произошедшее «очень плохим звоночком».

Юрий Лоза ранее заявил, что ему отказали в звании заслуженного артиста, завернув документы «где-то еще на президентской проверке». Певец допускал, что это может быть связано с неким недоброжелателем или «вражиной» в Кремле. Палько рассказал о данных президентской комиссии на этот счет.