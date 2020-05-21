Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в РФ уже проводятся доклинические испытания вакцины, первые результаты станут известны в конце июля. Об этом сообщает РБК.

В эфире телеканала "Россия-1" Мурашко объявил, что вакцину тестируют сразу 14 лабораторий, у них есть определенный график, от которого они не отстают. Первые препараты станут доступны, по оценкам министра, уже в конце июне.

Глава ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что производство препаратов для массового применения может начаться уже в августе. Ученый отметил, что вакциной должны быть обеспечены самые нуждающиеся: врачи и пожилые люди, особенно уязвимые перед COVID-19. Разработкой препаратов также занимаются США, Китай и другие страны.



