Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в РФ уже проводятся доклинические испытания вакцины, первые результаты станут известны в конце июля. Об этом сообщает РБК.
В эфире телеканала "Россия-1" Мурашко объявил, что вакцину тестируют сразу 14 лабораторий, у них есть определенный график, от которого они не отстают. Первые препараты станут доступны, по оценкам министра, уже в конце июне.
Глава ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что производство препаратов для массового применения может начаться уже в августе. Ученый отметил, что вакциной должны быть обеспечены самые нуждающиеся: врачи и пожилые люди, особенно уязвимые перед COVID-19. Разработкой препаратов также занимаются США, Китай и другие страны.
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