Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет RT, лидеры обсудили актуальную тематику двустороннего сотрудничества.
Также стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте предложений США по мирному урегулированию. Российский лидер указал, что в том варианте, с которым ознакомилась Москва, они могут быть положены в основу окончательного мирного соглашения.
Кроме того, Путин подтвердил заинтересованность России в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса, а Эрдоган, в свою очередь, отметил готовность Анкары оказывать всяческое содействие переговорному процессу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана
- Зумеров обвинили в неспособности дружить: Почему молодежь путешествует в одиночку
- Россиянам назвали признаки того, что ребенка нужно срочно вести к остеопату
- «Я не отказывался!»: Как Лозе «аукнулась» неполученная благодарность президента
- СМИ: Кабмин одобрил смягчение норм о локализации машин для самозанятых таксистов
- Музыкант группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет
- «Старики-разбойники»: Автомобилисты пожаловались на обман по «схеме Долиной»
- Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
- Суд постановил взыскать с Украины более 5 млрд рублей за блокады Крыма
- Психолог посоветовала россиянам не возвращаться к бывшим партнерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru