Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана

Также стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте предложений США по мирному урегулированию. Российский лидер указал, что в том варианте, с которым ознакомилась Москва, они могут быть положены в основу окончательного мирного соглашения.

Кроме того, Путин подтвердил заинтересованность России в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса, а Эрдоган, в свою очередь, отметил готовность Анкары оказывать всяческое содействие переговорному процессу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».