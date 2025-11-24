Музыкант группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Как пишет RT, об этом заявил сын музыканта Матиас Клинг.
Клинг играл на саксофоне, флейте и кларнете. Он сотрудничал с группой ABBA в рамках работы над альбомами «Arrival» (1976), «Voulez-vous» (1979), «Super Trouper» (1981) и «The Visitors» (1981). Также он исполнил известное флейтовое вступление к песне «Fernando».
«Отец всегда был увлечён музыкой... У него был исключительный талант... Он был скрытой жемчужиной, но участвовал во многих событиях», - отметил Клинг-младший.
Ранее британский музыкант и сооснователь поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
