СМИ: Кабмин одобрил смягчение норм о локализации машин для самозанятых таксистов
Правительство России одобрило законопроект, позволяющий частным таксистам работать на личных автомобилях, которые не соответствуют требованиям по локализации. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.
Документ разрешает физлицам включать свои автомобили в региональные реестры такси, даже в случае, если транспорт не соответствует установленным нормам локализации. При этом машина должна быть в собственности владельца не менее полугода и эксплуатироваться без привлечения третьих лиц.
Квота на такие автомобили не должна быть меньше 25% от общего числа транспортных средств, зарегистрированных в региональном реестре такси. В случае принятия законопроекта, он будет действовать до 1 января 2033 года.
Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что водители такси до 1 марта 2026 года спокойно могут покупать нелокализованные машины и ездить на них до пяти лет после вступления в силу закона.
