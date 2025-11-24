СМИ: Кабмин одобрил смягчение норм о локализации машин для самозанятых таксистов

Документ разрешает физлицам включать свои автомобили в региональные реестры такси, даже в случае, если транспорт не соответствует установленным нормам локализации. При этом машина должна быть в собственности владельца не менее полугода и эксплуатироваться без привлечения третьих лиц.

Квота на такие автомобили не должна быть меньше 25% от общего числа транспортных средств, зарегистрированных в региональном реестре такси. В случае принятия законопроекта, он будет действовать до 1 января 2033 года.

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что водители такси до 1 марта 2026 года спокойно могут покупать нелокализованные машины и ездить на них до пяти лет после вступления в силу закона.

