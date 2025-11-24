В Госдуме напугали штрафами рыбаков на льдинах
Рецидивисты, которые застревают на льду в водоемах, могут быть признаны угрозой общественному порядку, заявила НСН Светлана Бессараб.
Государство обязано спасать своих граждан, однако стоит оценить поведение тех людей, кто регулярно игнорируют предупреждения МЧС. Вполне возможно, что они заслуживают штраф, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.
МЧС сняла 13 рыбаков с оторвавшейся льдины на Новосибирском водохранилище. Люди отправились рыбачить, несмотря на предупреждения и непогоду. К счастью, никто не пострадал. Бессараб предупредила, что стоит быть внимательнее и не игнорировать предупреждения, иначе можно рисковать получить штраф.
«Люди действительно могут не представлять себе опасность, а попасть в такую ситуацию, когда лед еще слабый и льдина может просто отколоться. Тем более, что у нас сегодня явно меняются погодные условия. В последние годы теплеет, а люди не готовы к такой ситуации. Возможно, если у человека третий-пятый случай, когда он пошел на льдину, то и стоит штрафовать. Но каждый необходимо расследовать, поскольку эти действия уже представляют общественную опасность. Тут можно и административные барьеры возвести. Но большинства это не должно касаться. Если всех наказывать штрафом, то никто не будет плавать в море и реках или ходить в лес, потому что, не дай Бог, потеряешься и можно всю жизнь работать на оплату долга за спасение», — указала она.
В пресс-службе МЧС сообщили НСН, что на данный момент никакого наказания за игнорирования предупреждений не существует.
«Штрафы за выход на неокрепший лед в праве устанавливать региональные власти, в КоАП такой статьи нет. Затраты на спасательную операцию зависят от многих условий, в том числе от привлекаемой техники. МЧС России призывает граждан быть предельно осторожными и прислушиваться к рекомендациям специалистов: выход и выезд на техники на неокрепший лед весьма опасен и зачастую становится причиной трагедий. Особое внимание следует уделять детской безопасности: расскажите ребенку о коварстве льда и контролируйте его досуг», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал НСН, за что еще будут штрафовать россиян.
