Эпидемиолог Альтштейн исключил распространение в РФ птичьего гриппа
Распространение в России птичьего гриппа является крайне маловероятным. Об этом NEWS.ru заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, нынешний вирус H5N5 является крайне опасным для птиц, однако для перехода на человека «нужна большая доза вируса».
«Вероятность того, что сейчас произойдет такая передача от человека к человеку, низка», - указал эксперт.
Вирусолог добавил, что существуют специализированные органы, которые контролируют подобные ситуации, поэтому россиянам не следует беспокиться о таких вопросах.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что взяли на контроль данные о заражении человека вирусом птичьего гриппа в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эпидемиолог Альтштейн исключил распространение в РФ птичьего гриппа
- Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана
- Зумеров обвинили в неспособности дружить: Почему молодежь путешествует в одиночку
- Россиянам назвали признаки того, что ребенка нужно срочно вести к остеопату
- «Я не отказывался!»: Как Лозе «аукнулась» неполученная благодарность президента
- СМИ: Кабмин одобрил смягчение норм о локализации машин для самозанятых таксистов
- Музыкант группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет
- «Старики-разбойники»: Автомобилисты пожаловались на обман по «схеме Долиной»
- Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
- Суд постановил взыскать с Украины более 5 млрд рублей за блокады Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru