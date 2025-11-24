Эпидемиолог Альтштейн исключил распространение в РФ птичьего гриппа

Распространение в России птичьего гриппа является крайне маловероятным. Об этом NEWS.ru заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

В России обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов

По его словам, нынешний вирус H5N5 является крайне опасным для птиц, однако для перехода на человека «нужна большая доза вируса».

«Вероятность того, что сейчас произойдет такая передача от человека к человеку, низка», - указал эксперт.

Вирусолог добавил, что существуют специализированные органы, которые контролируют подобные ситуации, поэтому россиянам не следует беспокиться о таких вопросах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что взяли на контроль данные о заражении человека вирусом птичьего гриппа в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ЗдоровьеБолезньПтичий ГриппВирус

Горячие новости

Все новости

партнеры