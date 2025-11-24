Фигуристка Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает RT.
В интервью на YouTube-канале Вити Кравченко она отметила, что, несмотря «на какие-то проблемы и сложные ситуации», у неё была яркая карьера, в которой было «много счастливых моментов».
«Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений», - заключила 28-летняя спортсменка.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что российская фигуристка Камила Валиеваа, срок дисквалификации которой истекает в конце декабря, возобновит карьеру и будет тренироваться в её академии у тренера Светланы Соколовской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
