Россиянам рассказали, как сэкономить на поездке в Китай до 70%

Алексан Мкртчян заявил НСН, что российские авиакомпании продают билеты на 20% дороже, чем китайские, а отечественный бизнес-класс стоит в три раза больше. 

Цены на туры в Китай начнут повышаться 23 декабря, авиабилеты станут дороже на 70%, поэтому планировать поездку лучше уже сейчас, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Материковый Китай входит в пятерку самых продаваемых направлений на предстоящий зимний сезон, говорят туроператоры. Спрос у ряда туркомпаний превышает прошлогодний в три раза, сообщает АТОР. Мкртчян рассказал, какие города выбирают россияне.

Миллион китайцев в год: В России оценили перспективы безвизового режима с КНР

«Россияне чаще всего летают в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин. Аутсайдером пока остается Урумчи, не можем его никак раскрутить. На первом месте у нас все-таки юго-восток Китая, на втором – Хайнань, далее столица. Харбин на четвертом месте. Это все продается просто отлично. Урумчи – это самый необычный вариант, но это мусульманская часть Китая. Это аналог нашей Средней Азии, грубо говоря. В целом Китай – это круглогодичное направление. Весь Шанхай уже готовится к Новому году, этого в августе вы не увидите. Китайцы хитрят, они делают Новый год для всего мира, они прекрасно понимают, что у людей выходные дни именно в январе. Они уже ставят елки, украшения для иностранных туристов. Поэтому цены начнут расти уже 23 декабря», - отметил он.

Также Мкртчян рассказал, как сэкономить на авиабилетах.

«Авиабилеты под Новый год дорожают на 50-70%. К сожалению, российские компании продают билеты на 20% дороже, чем китайские. Это гигантская разница, поэтому люди выбирают китайских перевозчиков. Это я говорю про эконом-класс, а бизнес-класс у нас дороже в два или даже три раза. Поэтому мы стараемся людей отправлять в первую очередь на китайских перевозчиках», - заключил собеседник НСН.

В июле–сентябре 2025 года россияне совершили 383 тысячи туристических поездок в Китай — это самый высокий показатель за последние тринадцать лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

