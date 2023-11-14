В ЦБ рекомендовали россиянам отключать VPN при оплате счетов через интернет
При оплате счетов через интернет лучше отключать VPN, так как есть риск, что мошенники могут перехватить важные данные, заявил замдиректора департамента небанковского кредитования Центрального банка (ЦБ) Роман Мухлынов на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.
По его словам, простые шаги могут помочь пользователям оградить себя от нелегальных участников финансового рынка.
До этого стало известно, что в России будут блокировать конкретные сервисы VPN, которые определены членами экспертной комиссии как угроза безопасности функционирования интернета, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди» в Госдуме РФ. Затруднение ограничения доступа к информации в Сети, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования интернета.
Ранее сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru