В ЦБ рекомендовали россиянам отключать VPN при оплате счетов через интернет

При оплате счетов через интернет лучше отключать VPN, так как есть риск, что мошенники могут перехватить важные данные, заявил замдиректора департамента небанковского кредитования Центрального банка (ЦБ) Роман Мухлынов на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

По его словам, простые шаги могут помочь пользователям оградить себя от нелегальных участников финансового рынка.