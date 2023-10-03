Аналитик Кусков: Блокировка VPN-сервисов затронет и другие приложения

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным в стране ресурсам. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина. По словам Кускова, есть вероятность, что при блокировке VPN-сервисов могут пострадать и другие приложения.

«Здесь очень тонкая грань. Мы помним, как Роскомнадзор в свое время блокировал приложения от компании Google, при этом не работали множество приложений, например, связанных с почтой. Когда Роскомнадзор пытался бороться с Telegram, блокировались приложения почты и банковских систем. Поэтому определенные технические аспекты есть. К тому же, какие-то VPN-сервисы блокируются, какие-то появляются вновь. Естественно, это говорит о том, что не все происходит полноценно и вовремя», — сказал Кусков.

При этом, заявил, собеседник НСН, имеется техническая возможность заблокировать переход данных на запрещенные ресурсы.

«Все приложения, которые устанавливаются на смартфон, так или иначе собирают данные о человеке, причем некоторые в гораздо большем объеме, чем прописано в договоре. При этом есть те приложения, которые сопрягаются с другими приложениями и взаимодействуют в плане рекламы, какого-то продвижения. Конечно же, возможность заблокировать переход данных есть», — подытожил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируется вводить ответственность для граждан за использование запрещенных VPN-сервисов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

