Сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать в России 51 VPN-сервис, передает РИА Новости.

По словам сенатора, подобные сервисы предоставляют доступ к запрещенным в России ресурсам. При этом он отметил, что нет технической сложности, чтобы заблокировать ресурсы, с 2021 года Роскомнадзор заблокировал уже 200 VPN-сервисов.

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При этом гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что блокировка VPN-сервисов сопряжена с определенными техническими сложностями, к тому же, заблокированные сервисы периодически появляются вновь. Он предупредил, что все приложения, которые устанавливаются на смартфон, так или иначе собирают данные о человеке, причем некоторые в гораздо большем объеме, чем прописано в договоре. Пользователи должны понимать, что имеется техническая возможность заблокировать переход данных на запрещенные ресурсы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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