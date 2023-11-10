Сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис

При этом гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что блокировка VPN-сервисов сопряжена с определенными техническими сложностями, к тому же, заблокированные сервисы периодически появляются вновь. Он предупредил, что все приложения, которые устанавливаются на смартфон, так или иначе собирают данные о человеке, причем некоторые в гораздо большем объеме, чем прописано в договоре. Пользователи должны понимать, что имеется техническая возможность заблокировать переход данных на запрещенные ресурсы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

