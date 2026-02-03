СМИ: Иран потребовал перенести переговоры с США из Стамбула в Оман

Иран настаивает на изменении места и формата запланированных на пятницу переговоров с США и предлагает перенести их из Стамбула в Оман, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Тегеран также требует, чтобы переговоры проходили строго в двустороннем формате. Иранская сторона выступает против участия представителей нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.