СМИ: Иран потребовал перенести переговоры с США из Стамбула в Оман
Иран настаивает на изменении места и формата запланированных на пятницу переговоров с США и предлагает перенести их из Стамбула в Оман, сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, Тегеран также требует, чтобы переговоры проходили строго в двустороннем формате. Иранская сторона выступает против участия представителей нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.
Ранее Axios сообщал, что в пятницу в Стамбуле должна состояться встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Предполагалось, что стороны обсудят иранскую ядерную программу на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между двумя странами.
Во вторник портал Ynet сообщил, что Уиткофф прибыл в Израиль, где проводит переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает «Радиоточка НСН».
