Ракетный удар повредил инфраструктурный объект в Белгородской области

Путин объяснил ускорение инфляции в начале года Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях Эвакуация ТЦ «Щелковский» проведена на востоке Москвы В Китае показали самого быстрого из человекообразных роботов Температура воздуха на Кубе впервые в истории наблюдений опустилась до 0 градусов