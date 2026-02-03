Ракетный удар повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
В Белгороде и Белгородской области в результате ракетного удара был серьезно поврежден объект инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Глава региона уточнил, что данные о последствиях удара продолжают уточняться.
Власти призвали жителей сохранять бдительность и следовать рекомендациям экстренных служб.
Ранее в 20:00 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена ракетная опасность. Спустя примерно 30 минут сигнал был отменен, передает «Радиоточка НСН».
