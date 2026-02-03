Силы ПВО за шесть часов сбили 16 украинских беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны.
Атаки были зафиксированы 3 февраля в период с 14.00 до 20.00 мск. Наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью, где уничтожили 11 аппаратов. Еще три беспилотника перехватили над территорией Брянской области. По одному БПЛА было сбито над Курской и Орловской областями.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Карлсен уступил российскому гроссмейстеру на онлайн-турнире
- Опрос ВЦИОМ показал масштаб неоплаченных переработок в России
- Кинолог объяснил, как уберечь питомцев от попадания к живодерам
- Ракетный удар повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
- Силы ПВО за шесть часов сбили 16 украинских беспилотников
- «Выздоравливают до 80%»: Как спастись от рака молочной железы
- СМИ: Иран потребовал перенести переговоры с США из Стамбула в Оман
- Путин назвал ускорение инфляции в начале года временным
- Риелтор поддержала идею внедрить «немецкую» ипотеку в России
- Грэм призвал Трампа рассмотреть передачу Украине ракет Tomahawk
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru