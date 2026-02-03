Силы ПВО за шесть часов сбили 16 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны.

Атаки были зафиксированы 3 февраля в период с 14.00 до 20.00 мск. Наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью, где уничтожили 11 аппаратов. Еще три беспилотника перехватили над территорией Брянской области. По одному БПЛА было сбито над Курской и Орловской областями.

МО РФ: Средства ПВО за день уничтожили 38 украинских БПЛА

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры