Россиянам рассказали, как выбрать беговые кроссовки

По его словам, также следует внимательно отнестись к амортизационной системе, так как, например, для бега по асфальту или бетону лучше выбрать «модели с максимально мягкой амортизацией».

«Важно учитывать, что пенные материалы рассчитаны на разный вес бегуна. Эту информацию можно найти в характеристиках модели или получить консультацию специалиста», - указал эксперт.

Саранцев добавил, что если у бегуна сильные мышцы стопы и голеностопа, то он может выбрать нейтральную обувь, однако «при усталости и потере тонуса потребуются кроссовки с элементами поддержки стопы».

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила «Радиоточке НСН», что многие люди просто не умеют правильно бегать.

