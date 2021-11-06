В Татарстане введут QR-коды на проезд в общественном транспорте пожилых

Граждане в возрасте 60+ смогут пользоваться общественным транспортом после вакцинации по соответствующим QR-кодам. Исключения коснуться только пациентов с медотводом. Аналогичная система будет введена и для лиц старше 18 лет.

Чтобы обеспечить контроль, будет разработан электронный вариант справки о медицинском противопоказании к вакцинации, пишет Газета.ru.

По решению Рустама Минниханова, с 9 ноября работодатели начнут отстранять от работы невакцинированных сотрудников, за исключением тех, кто переболел не позднее полугода или имеет медотвод.

В нерабочие дни в столице усилен контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте, заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, передает РИА Новости. По его словам, проводится ежедневная дезинфекция и проверка наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.

