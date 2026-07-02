Песков: В Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине

При этом он указал, что официальных заявлений пока не было, а комментировать информацию «в стиле якобы» он не намерен.

Как пишет RT, также Песков напомнил о словах главы российского государства Владимира Путина о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

«Не лишним будет вспомнить слова Путина, что легитимность Зеленского стоит под серьёзным вопросом с точки зрения права», — добавил представитель Кремля.

Ранее в газете «Украинская правда» появилась информация, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный оповестил Зеленского о намерении баллотироваться на пост главы государства, пишут «Известия».

