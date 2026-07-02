Песков: В Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине
В Кремле видели сообщения СМИ о том, что на Украине не исключают проведение президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он указал, что официальных заявлений пока не было, а комментировать информацию «в стиле якобы» он не намерен.
Как пишет RT, также Песков напомнил о словах главы российского государства Владимира Путина о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.
«Не лишним будет вспомнить слова Путина, что легитимность Зеленского стоит под серьёзным вопросом с точки зрения права», — добавил представитель Кремля.
Ранее в газете «Украинская правда» появилась информация, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный оповестил Зеленского о намерении баллотироваться на пост главы государства, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россию на похоронах Али Хаменеи будет представлять Дмитрий Медведев
- Песков: В Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине
- Памфилова: ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами в 103 страны
- «Собираем фестивали!»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» об инди‑музыке в России
- «Удобный, но опасный»: В Госдуме обсуждают регулирование ИИ для детей
- В Минэкономразвития не увидели остановки экономики России
- Жадность арендодателей? Почему закрылся «Мумий Тролль Бар» в Москве
- ВС России освободили Пискуновку в ДНР
- В ЦБ допустили появление российских криптовалют
- Песков заявил об эскалации по отношению к России со стороны Европы