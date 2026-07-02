«Собираем фестивали!»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» об инди‑музыке в России
В России растёт популярность инди-музыки, а находить своего слушателя независимым артистам помогают выступления на различных фестивалях, сказал НСН Илья Золотухин.
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин сказал НСН, что на фоне меняющихся музыкальных трендов в России всё заметнее укрепляются позиции инди‑сцены. По его словам, независимые артисты всё чаще попадают в чарты, а их концерты собирают крупные площадки.
«Безусловно, популярность инди‑музыки в России растёт. Она не такая повальная, как могла бы быть, но это происходит, и это хорошо. Я не знаю, почему так происходит. Но мне радостно от того, что группа Settlers попадает в чарты, радостно, что "Рубеж Веков" в этом году уже собрал "Урбан". Радостно за всех! Из инди‑артистов мне нравятся "Я Софа", Ubel, Settlers. Всех из лайн‑апа фестиваля "Близость" могу рекомендовать. Говоря о том, надоела ли российским слушателям поп‑музыка, не могу отвечать за всех слушателей и за то, что им может надоесть. Попса — это странное понятие, определить которое мне сложно. Инди тоже бывает однотипной музыкой. И в однотипности нет ничего плохого. Это те же самые аккорды и, в целом, те же самые слова, которые меняют местами в зависимости от настроения и фазы луны», — сказал собеседник НСН.
По его словам, концерты сегодня особенно помогают инди‑артистам находить своего слушателя.
«У всех разные пути к популярности. В основном, безусловно, концерты, потом — короткие видео, к счастью или к сожалению. И опять же я не маркетолог и не пиарщик, я не знаю. Но продюсер в том виде, в котором он существовал в 1990‑х и 2010‑х годах, уже никому не нужен. И это к лучшему», — добавил музыкант.
«Бонд с кнопкой» — российская инди‑фолк‑группа, основанная в 2017 году в Нефтекамске; лидер и основной автор песен — Илья Золотухин. Коллектив сочетает фольклорные мотивы с современными аранжировками: в звучании задействованы виолончель, рояль, саксофон, хоровые партии. Дискография насчитывает около 12 релизов, включая полноформатные альбомы и мини-альбомы (EP). Среди наиболее известных треков — «Кухни», «Камушки», «Свои». Группа регулярно выступает на фестивалях и гастролирует по городам России. Ближайшее выступление коллектива состоится на фестивале «Близость» в Москве.
Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников в разговоре с НСН назвал группу «Бонд с кнопкой» новыми рок-героями, в которых нуждался слушатель, истосковавшийся по «Аквариуму» и «АукцЫону».
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