По его словам, концерты сегодня особенно помогают инди‑артистам находить своего слушателя.

«У всех разные пути к популярности. В основном, безусловно, концерты, потом — короткие видео, к счастью или к сожалению. И опять же я не маркетолог и не пиарщик, я не знаю. Но продюсер в том виде, в котором он существовал в 1990‑х и 2010‑х годах, уже никому не нужен. И это к лучшему», — добавил музыкант.

«Бонд с кнопкой» — российская инди‑фолк‑группа, основанная в 2017 году в Нефтекамске; лидер и основной автор песен — Илья Золотухин. Коллектив сочетает фольклорные мотивы с современными аранжировками: в звучании задействованы виолончель, рояль, саксофон, хоровые партии. Дискография насчитывает около 12 релизов, включая полноформатные альбомы и мини-альбомы (EP). Среди наиболее известных треков — «Кухни», «Камушки», «Свои». Группа регулярно выступает на фестивалях и гастролирует по городам России. Ближайшее выступление коллектива состоится на фестивале «Близость» в Москве.

Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников в разговоре с НСН назвал группу «Бонд с кнопкой» новыми рок-героями, в которых нуждался слушатель, истосковавшийся по «Аквариуму» и «АукцЫону».

