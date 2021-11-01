В Госдуме предложили дать привитым скидку на проезд в общественном транспорте
Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, могут предоставить 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, копия письма парламентария министру труда и социальной защиты Антону Котякову есть в распоряжении RT.
Власов напомнил, что из-за ситуации с COVID-19 в России установили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, в регионах ограничили работу предприятий и организаций, а в ряде субъектов РФ приостановили деятельность муниципальных предприятий общественного транспорта. При этом власти продолжают работать над определением мер поддержки населения и стимулирования кампании по вакцинации.
«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — говорится в заявлении депутата.
Как отмечает Власов, льгота стала бы существенным материальным стимулом для россиян, которые пользуются общественным транспортом, и поспособствовала бы снижению риска распространения COVID-19, пишет Газета.ру.
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