Памфилова: ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами в 103 страны

В ходе заседания комиссии она отметила, что 43 страны уже отреагировали на приглашения положительно.

«Они могут совершенно официально участвовать в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах... заинтересованность очень большая», - добавила глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что противники России готовятся к провокациям на выборах в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

