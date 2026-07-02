Памфилова: ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами в 103 страны
Приглашения для наблюдения за сентябрьскими выборами в Госдуму отправлены в 12 международных организаций и в 103 страны. Как пишет RT, об этом заявила Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
В ходе заседания комиссии она отметила, что 43 страны уже отреагировали на приглашения положительно.
«Они могут совершенно официально участвовать в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах... заинтересованность очень большая», - добавила глава ЦИК.
Ранее Памфилова заявила, что противники России готовятся к провокациям на выборах в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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