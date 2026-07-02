Песков: Россию на похоронах Али Хаменеи будет представлять Дмитрий Медведев

«Это действительно так. Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов, нанесённых силами США и Израиля по Тегерану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Прощание и похороны с бывшим верховным лидером Ирана пройдут в период с 4 по 9 июля. Местом захоронения Хаменеи станет его родной город Мешхед.



