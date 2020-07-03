В Татарстане отменен оправдательный приговор по делу о насилии над ребенком

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор в отношении жителя города Бугульма Сергея Кукушкина, которого обвиняли в насилии над собственной полуторагодовалой дочкой. Судебное заседание прошло по апелляционной жалобе прокуратуры. Уголовное дело будет возвращено на новое рассмотрение в Бугульминский городской суд, передает RT.

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Мужчина обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой девочки. Он совершил их после ссоры с женой. Ранее судья не увидел состава преступления в действиях обвиняемого, посчитав, что «он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери». Обвиняемый тогда признался, что якобы совершил насилие над дочерью «от злости». Это дело вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, то в Крыму за убийство 6-летней девочки задержан друг ее отца.


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ФОТО: pixabay.com
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