В Татарстане отменен оправдательный приговор по делу о насилии над ребенком

Мужчина обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой девочки. Он совершил их после ссоры с женой. Ранее судья не увидел состава преступления в действиях обвиняемого, посчитав, что «он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери». Обвиняемый тогда признался, что якобы совершил насилие над дочерью «от злости». Это дело вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, то в Крыму за убийство 6-летней девочки задержан друг ее отца.



