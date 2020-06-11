Суд отправил в колонию отца, приковавшего на цепь своего сына в сарае
Суд в Краснодарском крае приговорил к трём годам колонии общего режима местного жителя, который посадил на цепь в сарае своего десятилетнего сына. Мужчина также также должен будет выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы своего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, а также в жестоком обращении, сообщали в ведомстве. Ранее суд ограничил его в родительских правах.
Инцидент произошел летом прошлого года. Мужчина приковал сына цепью в сарае, а сам с женой и вторым малолетним ребенком уехал в Краснодар. Мальчик сумел освободиться, рассказал об этом в ближайшем магазине, после чего работники обратились в полицию.
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудника Росгвардии, грозившего москвичу подбросить наркотики, уволили. Внутренняя проверка в ведомстве была проведена после того, как соответствующее видео попало в сеть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru