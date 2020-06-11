Суд отправил в колонию отца, приковавшего на цепь своего сына в сарае

Мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы своего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, а также в жестоком обращении, сообщали в ведомстве. Ранее суд ограничил его в родительских правах.

Инцидент произошел летом прошлого года. Мужчина приковал сына цепью в сарае, а сам с женой и вторым малолетним ребенком уехал в Краснодар. Мальчик сумел освободиться, рассказал об этом в ближайшем магазине, после чего работники обратились в полицию.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудника Росгвардии, грозившего москвичу подбросить наркотики, уволили. Внутренняя проверка в ведомстве была проведена после того, как соответствующее видео попало в сеть.







