Суд отправил в колонию отца, приковавшего на цепь своего сына в сарае

Суд в Краснодарском крае приговорил к трём годам колонии общего режима местного жителя, который посадил на цепь в сарае своего десятилетнего сына. Мужчина также также должен будет выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

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Мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы своего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, а также в жестоком обращении, сообщали в ведомстве. Ранее суд ограничил его в родительских правах.

Инцидент произошел летом прошлого года. Мужчина приковал сына цепью в сарае, а сам с женой и вторым малолетним ребенком уехал в Краснодар. Мальчик сумел освободиться, рассказал об этом в ближайшем магазине, после чего работники обратились в полицию.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудника Росгвардии, грозившего москвичу подбросить наркотики, уволили. Внутренняя проверка в ведомстве была проведена после того, как соответствующее видео попало в сеть.



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ФОТО: pixabay.com
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