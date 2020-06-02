За убийство 6-летней девочки в Крыму задержан друг ее отца

В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Им оказался приятель отца ребенка.

Инцидент произошел в селе Ленино. Мужчина взял дочь и отправился на рыбалку вместе с друзьями. Мероприятие закончилось обильным распитием спиртного, в какой-то момент девочка исчезла из виду, а затем пропала, сообщает «Свободная пресса».

Позднее водолазы извлекли тело девочки из Северо-Крымского канала, экспертиза подтвердила факт сексуального насилия над ребенком.

Оперативники выяснили, что пьяный отец девочки отпустил ее своим приятелем, который вызвался проводить ребенка домой. Однако он надругался над девочкой и сбросил ее в канал, передает ОТР.

При этом уголовное дело возбуждено не только в отношении маньяка, но и отца девочки. Мужчине вменили оставление ребенка в опасности. Он так же был задержан, уточняет РЕН ТВ.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ДетиУбийствоКрым
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