За убийство 6-летней девочки в Крыму задержан друг ее отца

В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Им оказался приятель отца ребенка.



Инцидент произошел в селе Ленино. Мужчина взял дочь и отправился на рыбалку вместе с друзьями. Мероприятие закончилось обильным распитием спиртного, в какой-то момент девочка исчезла из виду, а затем пропала, сообщает «Свободная пресса».



Позднее водолазы извлекли тело девочки из Северо-Крымского канала, экспертиза подтвердила факт сексуального насилия над ребенком.



Оперативники выяснили, что пьяный отец девочки отпустил ее своим приятелем, который вызвался проводить ребенка домой. Однако он надругался над девочкой и сбросил ее в канал, передает ОТР.



При этом уголовное дело возбуждено не только в отношении маньяка, но и отца девочки. Мужчине вменили оставление ребенка в опасности. Он так же был задержан, уточняет РЕН ТВ.

