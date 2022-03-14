В Тамбовской области отменили масочный режим

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров с 15 марта отменил масочный режим в регионе. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.

По его словам, это произошло в результате стабильного улучшения эпидемиологической обстановки.

Егоров также считает, что отмена ковидных ограничений позволит поддержать бизнес, испытывающий давление из-за введенных санкций.

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С 15 марта в регионе прекращается запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания. Там также отменяются использование респираторов, соблюдение социальной дистанции и измерение температуры при допуске на рабочие места.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вспышки короновируса в России будут продолжаться и дальше. При этом он призвал остановить «истерию» вокруг этой болезни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаПандемияКоронавирусТамбов
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