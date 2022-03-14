В Тамбовской области отменили масочный режим

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров с 15 марта отменил масочный режим в регионе. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.

По его словам, это произошло в результате стабильного улучшения эпидемиологической обстановки.

Егоров также считает, что отмена ковидных ограничений позволит поддержать бизнес, испытывающий давление из-за введенных санкций.