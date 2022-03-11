«Кадыров всегда первый»: Мясников призвал к волевым решениям по отмене ковидных ограничений

Ранее Кадыров отменил все ковидные ограничения в субъекте. Мясников также выступил против масочного режима.

«В предыдущую волну коронавруса Рамзан Кадыров первым и единственным в стране отменил масочный режим, так что сейчас он действует логично. Но отмена масочного режима – это должно быть волевое решение. Для меня лично эффективность масок сомнительная», - подчеркнул он.

При этом врач напомнил, что заболевания COVID-19 и дальше будут продолжаться в России.