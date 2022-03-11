«Кадыров всегда первый»: Мясников призвал к волевым решениям по отмене ковидных ограничений
Врач Александр Мясников напомнил, что вспышки короновируса в России будут продолжаться и дальше, но призвал остановить «истерию» вокруг этой болезни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда первый отменяет ковидные ограничения, но масочный режим действительно неэффективен. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее Кадыров отменил все ковидные ограничения в субъекте. Мясников также выступил против масочного режима.
«В предыдущую волну коронавруса Рамзан Кадыров первым и единственным в стране отменил масочный режим, так что сейчас он действует логично. Но отмена масочного режима – это должно быть волевое решение. Для меня лично эффективность масок сомнительная», - подчеркнул он.
При этом врач напомнил, что заболевания COVID-19 и дальше будут продолжаться в России.
«Волны ковида, конечно, будут. Он никуда не ушел. Следующая волна будет летом, потом осенью – они будут два раза в год. Другой вопрос, что теперь коронавирус – это обычное ОРЗ. У людей из группы риска будут и смерти, и тяжелое течение болезни. Поэтому надо вакцинироваться так же, как и от гриппа. Но вся эта истерика вокруг ковида должна быть закончена»,- заключил Мясников.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.
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