СМИ: медстраховки россиян отказываются принимать за рубежом

Медицинские страховки туристов из России отказались принимать как минимум три клиники на тайском острове Пхукет, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

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Там выразили обеспокоенность тем, что в ближайшее время и другие больницы Королевства выдвинут российским гражданам требование немедленной оплаты своих услуг. Как считают страховщики, обязательства перед туристами они выполнят в любом случае.

Как предупреждает ассоциация «Турпомощь», россияне, которые прямо сейчас готовятся улететь на отдых за рубеж, должны быть готовы оплатить расходы самостоятельно, а значит взять с собой достаточно наличных.

Напомним, россияне, проживающие или работающие за рубежом, все чаще сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку на фоне военной спецоперации на Украине

Тревожные сообщения приходят из США, Германии, Великобритании и ряда других стран Европы. При этом Италия, Турция и Египет подтвердили готовность принимать туристов из России.

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ФОТО: pixabay.com
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