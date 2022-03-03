СМИ: медстраховки россиян отказываются принимать за рубежом
Медицинские страховки туристов из России отказались принимать как минимум три клиники на тайском острове Пхукет, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.
Там выразили обеспокоенность тем, что в ближайшее время и другие больницы Королевства выдвинут российским гражданам требование немедленной оплаты своих услуг. Как считают страховщики, обязательства перед туристами они выполнят в любом случае.
Как предупреждает ассоциация «Турпомощь», россияне, которые прямо сейчас готовятся улететь на отдых за рубеж, должны быть готовы оплатить расходы самостоятельно, а значит взять с собой достаточно наличных.
Напомним, россияне, проживающие или работающие за рубежом, все чаще сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку на фоне военной спецоперации на Украине
Тревожные сообщения приходят из США, Германии, Великобритании и ряда других стран Европы. При этом Италия, Турция и Египет подтвердили готовность принимать туристов из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- СМИ: медстраховки россиян отказываются принимать за рубежом
- Поставки цветов в Россию из других стран могут остановиться – участники рынка
- Рогозин: «Роскосмос», вероятно, не будет запускать спутники для OneWeb
- СМИ: «АвтоВАЗ» останавливает сборку Lada с 5 марта
- Блинкен 3-8 марта посетит ряд стран Европы
- Землетрясение произошло в Сочи впервые с 2013 года
- Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
- Блинкен: США готовы к переговорам, если РФ отведет войска
- Лавров обозначил позицию властей РФ на переговорах с Украиной
- H&M приостановил продажи в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru