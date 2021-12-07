В Свердловской области поддержали законопроект о QR-кодах

Проект федерального закона о введении QR-кодов поддержали в Законодательном собрании Свердловской области, сообщает РИА Новости.

Депутаты Самарской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

В голосовании приняли участие 46 депутатов, 38 из которых одобрили инициативу, а ещё восемь выступили против. Также, парламентарии подготовили пакет предложений, например, получение QR-кодов гражданами, перенёсшими COVID-19 коронавирус, но не обращавшимися в больницу, при достаточном уровне антител.

Кроме того, депутаты Заксобрания Свердловской области выступили с инициативой выдават QR-код лицам, привившимся за границей вакцинами, признанными в России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наличие разных мнений у регионов по вопросу QR-кодов является рабочим процессом.

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ФОТО: РИА Новости
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