В Свердловской области поддержали законопроект о QR-кодах
Проект федерального закона о введении QR-кодов поддержали в Законодательном собрании Свердловской области, сообщает РИА Новости.
В голосовании приняли участие 46 депутатов, 38 из которых одобрили инициативу, а ещё восемь выступили против. Также, парламентарии подготовили пакет предложений, например, получение QR-кодов гражданами, перенёсшими COVID-19 коронавирус, но не обращавшимися в больницу, при достаточном уровне антител.
Кроме того, депутаты Заксобрания Свердловской области выступили с инициативой выдават QR-код лицам, привившимся за границей вакцинами, признанными в России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наличие разных мнений у регионов по вопросу QR-кодов является рабочим процессом.
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