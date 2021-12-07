Депутаты Самарской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Самарской губернской думы одобрили федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом стало известно в ходе заседания.
Так, 11 депутатов высказались против, 30 - поддержали внесение поправок в федеральный закон. Против законопроекта высказались представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.
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