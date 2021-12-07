Депутаты Самарской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Самарской губернской думы одобрили федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом стало известно в ходе заседания.

Так, 11 депутатов высказались против, 30 - поддержали внесение поправок в федеральный закон. Против законопроекта высказались представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

«Это не врачи»: В Госдуме осудили медиков, критикующих QR-коды

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:QR-кодРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры