«Ситуация нехорошая. Здесь налицо - злоупотребление доверием. Фактически, нас обманывают. Если пересчитать в рубли эти 3%, получится очень круглая сумма. Её недобросовестные производители, говоря языком уголовного права, крадут у нас таким нетривиальным способом. Потребители могут с этим бороться только одним способом – не покупать такие продукты, снижая спрос. Параллельно можно обращаться с жалобами на данное обстоятельство в Роспотребнадзор, в Союз потребителей. Хотя формально, уменьшение объема упаковки не считается нарушением закона. Это было предметом законодательных инициатив, но, к сожалению, никакого решения так и не приняли. Думаю, новая волна может привести к каким-то решениям, особенно при критическом уровне жалоб. Мы постараемся повторно выйти к правительству с просьбой обратить на это внимание», - отметил собеседник НСН.

Алексей Койтов предложил наглядный вариант решения.

«Оно может быть очень простым – на ценнике за товар надо указывать две цены – фактическую и в пересчете на стандартизированную единицу веса и объема. Тогда потребитель сможет честно сравнивать цену. Пожалуй, это единственное решение на сегодня», - заключил глава Союза потребителей России.