Упаковка с децимацией: Кто «крадёт» у россиян каждое десятое пирожное

Покупатели могут бороться с уменьшением упаковки только бойкотом товаров, заявил НСН Алексей Койтов.

Сокращение упаковки товара при сохранении цены - самое настоящее воровство, заявил НСН в комментарии председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Шринкфляция снова усилилась в России на фоне замедления потребительского спроса. Это явление, при котором объем продукта уменьшается, а цена остаётся прежней. По данным исследовательской компании NTech, во втором квартале средний объем упаковок продуктов питания сократился на 3% год к году. Больше всего пострадали от шринкфляции пирожные и другие сладости, которые потеряли в среднем 11% от массы. Например, пончики с глазурью в сетевых магазинах «похудели» с 80 до 70 граммов, а в некоторых случаях даже до 62 г. Объем некоторых упакованных сладостей сократился почти на 25%.

«Ситуация нехорошая. Здесь налицо - злоупотребление доверием. Фактически, нас обманывают. Если пересчитать в рубли эти 3%, получится очень круглая сумма. Её недобросовестные производители, говоря языком уголовного права, крадут у нас таким нетривиальным способом. Потребители могут с этим бороться только одним способом – не покупать такие продукты, снижая спрос. Параллельно можно обращаться с жалобами на данное обстоятельство в Роспотребнадзор, в Союз потребителей. Хотя формально, уменьшение объема упаковки не считается нарушением закона. Это было предметом законодательных инициатив, но, к сожалению, никакого решения так и не приняли. Думаю, новая волна может привести к каким-то решениям, особенно при критическом уровне жалоб. Мы постараемся повторно выйти к правительству с просьбой обратить на это внимание», - отметил собеседник НСН.

Алексей Койтов предложил наглядный вариант решения.

«Оно может быть очень простым – на ценнике за товар надо указывать две цены – фактическую и в пересчете на стандартизированную единицу веса и объема. Тогда потребитель сможет честно сравнивать цену. Пожалуй, это единственное решение на сегодня», - заключил глава Союза потребителей России.

Год назад тренд на уменьшение фасовки, наоборот, шел на убыль, однако с конца прошлого года ситуация изменилась. По данным NTech, изменения количества товара фиксируются и в других продуктах: снижается вес копчёной рыбы, готовых блюд, шоколадных изделий и безалкогольных напитков.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», россияне стали жертвой двойной тактики производителей, помимо «шринкфляции» речь идет о «скимпфляции» - замене дорогих ингредиентов на более бюджетные. Вместе они формируют феномен «стелсфляции», заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

