У Москвы уже давно налажены контакты с Венесуэлой на всех уровнях, но чем меньше о них будут говорить публично, тем эффективнее окажется взаимодействие, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.



Мадуро обратился за военной помощью к России на фоне давления США, утверждает Washington Post. По данным издания, просьбы президента Венесуэлы заключались в ремонте оборонительных радаров и военных самолётов. Климов отметил, что с такой информацией надо быть осторожнее.