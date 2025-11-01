В Совфеде призвали не сомневаться в поддержке Венесуэлы Россией
Россия и Венесуэла уже отработали все возможные сценарии, которые предпримут американцы, заявил НСН Андрей Климов.
У Москвы уже давно налажены контакты с Венесуэлой на всех уровнях, но чем меньше о них будут говорить публично, тем эффективнее окажется взаимодействие, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Мадуро обратился за военной помощью к России на фоне давления США, утверждает Washington Post. По данным издания, просьбы президента Венесуэлы заключались в ремонте оборонительных радаров и военных самолётов. Климов отметил, что с такой информацией надо быть осторожнее.
«Информации Washington Post нельзя доверять всегда. У Мадуро есть процедуры, как взаимодействовать с государственными органами Российской Федерации. Чем публичнее будет эта история, тем менее она будет эффективна. У Венесуэлы есть возможности для военного сотрудничества, а также система договорных отношений с Россией. Все решения для подобных вопросов уже давно разработаны и зафиксированы в тех документах, которые были подписаны. У нас есть прямые контакты с парламентом Венесуэлы, есть каналы связи на всех уровнях и по всем основным направлениям. Ничего с нуля выдумывать не надо», — указал он.
Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец назвал новое соглашение России и Венесуэлы вызовом для США в разговоре с НСН.
В Совфеде призвали не сомневаться в поддержке Венесуэлы Россией
