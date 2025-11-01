Губернатор Гладков поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

Гладков поручил главам Шебекинского округа, Белгородского района и Белгорода «поднять всю самооборону» для поимки Кострикина. «Сейчас правоохранительные органы принимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки», — подчеркнул губернатор.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные нанесли удар по гражданским объектам, атаковав автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

