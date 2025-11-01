После закрытия Литвой границы в Белоруссии оказались заблокированы почти пять тысяч литовских грузовиков, сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии. Литовские грузовики смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями. Матягин отметил, что литовским грузовикам нечего делать ни в Белоруссии, ни в России.

«Российские грузовики уже давно не ездят по территории Евросоюза. В свое время литовским грузовикам разрешили довозить груз до границы, а потом его передавать. Видимо, пришла пора полностью лишить их такой возможности. Пусть у себя в стране прозябают, пусть перевозят грузы по Евросоюзу. Нечего им делать ни в Беларуси, ни в России. Не мы начали эту блокаду, не мы ввели эти запреты. Подобные действия аукнутся литовцам и всему Евросоюзу в принципе. У нас страна огромная, мы-то можем и в другие страны ездить. А вот им, чтобы проехать, допустим, в Казахстан, нужно огромный круг сделать. Для российских перевозчиков никаких последствий не будет. Мы уже давно через Литву, Латвию, Эстонию не ездим. Нам запрещают. Мы еще лояльно относились к тем товарищам, а они вот как», — сказал собеседник НСН.

Белорусское правительство ввело ограничения на пересечение белорусско‑литовского участка границы грузовым транспортом с литовской регистрацией. Соответствующее постановление было подписано премьер‑министром страны в пятницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В кабмине пояснили, что это вынужденная мера в ответ на односторонние действия литовских властей, которые неоднократно закрывали пограничные пункты без предварительных уведомлений. До этого правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления.

