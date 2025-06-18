Депутат Чернышов защитил зумеров, которых обвиняют в нежелании работать
Современная молодежь очень амбициозная и целеустремлённая, она хочет работать, просто нужно адаптироваться под ее модель поведения, заявил спецкору НСН Борис Чернышов.
Депутат Госдумы Борис Чернышов в разговоре со спецкором НСН поддержал российскую молодежь, которую обвиняют в инфантильности и нежелании работать и призвал педагогов, психологов и родителей научиться понимать юное поколение, грамотно выстраивая коммуникацию. Таким мнением он поделился в кулуарах ПМЭФ.
«Я не согласен с этим. Когда мы говорим, что зумеры (родились в промежуток с 1996 по 2010 год, - прим. НСН) не хотят работать, значит, мы говорим, что появились какие-то дети индиго, которые только лают, но ничего не понимают. У нас хорошая молодежь. Все хотят учиться, работать, самореализовываться. А как это сделать? Должны ответить те, кто занимается этим вопросом: психологи, педагоги-психологи, классные руководители. Они должны сформировать модель общения. Каждое поколение отличается от предыдущего, и это нормально. Просто нужно адаптироваться, подстраиваться, ну и, конечно, больше времени проводить со своими детьми. Если родители много общаются с детьми, знают их проблемы и понимают, как найти с ними общий язык, значит проблем в коммуникации будет меньше», - рассказал он.
Ранее HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алена Старовойт в пресс-центре НСН заявила, что сегодня работодателям приходится привыкать к тому, что поколение зумеров едва ли работает больше года на одном месте и уже через полгода хочет повышения.
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