«Я не согласен с этим. Когда мы говорим, что зумеры (родились в промежуток с 1996 по 2010 год, - прим. НСН) не хотят работать, значит, мы говорим, что появились какие-то дети индиго, которые только лают, но ничего не понимают. У нас хорошая молодежь. Все хотят учиться, работать, самореализовываться. А как это сделать? Должны ответить те, кто занимается этим вопросом: психологи, педагоги-психологи, классные руководители. Они должны сформировать модель общения. Каждое поколение отличается от предыдущего, и это нормально. Просто нужно адаптироваться, подстраиваться, ну и, конечно, больше времени проводить со своими детьми. Если родители много общаются с детьми, знают их проблемы и понимают, как найти с ними общий язык, значит проблем в коммуникации будет меньше», - рассказал он.

Ранее HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алена Старовойт в пресс-центре НСН заявила, что сегодня работодателям приходится привыкать к тому, что поколение зумеров едва ли работает больше года на одном месте и уже через полгода хочет повышения.

