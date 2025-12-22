Москалькова: Украине передали 45 подлежавших выдворению украинцев

Более 40 подлежащих выдворению из России украинцев передали на Украину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, 16 декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии было организовано воссоединение 22 семей.

«Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», - сообщила Москалькова.

При этом группа из 15 находившихся на Украине россиян воссоединилась со своими семьями из РФ.

Ранее Москалькова рассказала, что Киев отказался принимать шестерых украинских граждан, вывезенных из зоны боевых действий в Сумской области, пишет 360.ru.

