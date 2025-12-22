Москалькова: Украине передали 45 подлежавших выдворению украинцев
Более 40 подлежащих выдворению из России украинцев передали на Украину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
Как отметила омбудсмен, 16 декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии было организовано воссоединение 22 семей.
«Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», - сообщила Москалькова.
При этом группа из 15 находившихся на Украине россиян воссоединилась со своими семьями из РФ.
Ранее Москалькова рассказала, что Киев отказался принимать шестерых украинских граждан, вывезенных из зоны боевых действий в Сумской области, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Украине передали 45 подлежавших выдворению украинцев
- СМИ: Американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой
- На станции Электрогорская в Подмосковье загорелась электричка
- Шубы и «ювелирка»: Какие товары Россия предложит зарубежным маркетплейсам
- При взрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров
- Алиев не будет участвовать в саммите СНГ в Петербурге
- СМИ: Из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин
- В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
- По факту ЧП с авто на юге Москвы возбудили уголовное дело
- Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru