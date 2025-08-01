«Сегодня государство оказывает сильную поддержку именно IT-сектору, другим секторам даже обидно. IT-сфера – это та среда, в которую государство инвестирует активно. Это касается и направлений искусственного интеллекта, это и работа с кадрами, которых вечно не хватает. Брони от СВО и льготы при ипотеке – это знак, что со всех сторон отрасль поддерживают. За людей борются, а саму отрасль пытаются развивать. Конечно, всегда можно помогать больше и лучше. Но вопрос в том, что придется забирать у других отраслей. А другие отрасли не менее важны, так как больше социальны. Поэтому сейчас все находится в балансе, инициативы пока точечные», - рассказал он.

По его словам, российское производство пока не может покрыть все нужды массового пользователя, «железа» не хватает, поэтому ставка делается на ИИ.

﻿«Наше производство пока еще не может покрыть все нужды, особенно нужды обычного массового пользователя. Современные продукты завязаны «на железе» во многом, чтобы они были лучше оптимизированы, лучше работали. Это работа дизайнеров, программистов вместе с инженерами. У нас пока такой возможности нет именно в области массовых продуктов. Здесь у нас провал, конечно. Но почти у всех стран мира так. Быстро закрыть этот провал не получится, нужны десятилетия. Поэтому мы делаем ставку во многом на вещи, которые существуют в отрыве от железного рынка, например, искусственный интеллект. Там мощности нужны, но в основном это чистый софт, программистская компетенция», - объяснил собеседник НСН.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство до 2030 года планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков, передает «Радиоточка НСН».

