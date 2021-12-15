В суд Санкт-Петербурга подали коллективный иск об отмене QR-кодов

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству коллективный иск о признании недействующими пунктов постановления о введении QR-кодов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Так, истцы требуют признать недействующими пункты постановления о запрете размещать невакцинированных или непереболевших людей в пансионатах, о запрете общепиту работать с 23.00 до 6.00. Кроме того, истцы требуют отменить пункт о скором запрете посещения музеев и заведений общепита без QR-кодов. По их мнению, все эти пункты противоречат Конституции.

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургQR-кодРоссия
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