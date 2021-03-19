«В суд!» Чеченских полицейских предупредили о возможных проверках
Экс-глава МВД России Анатолий Куликов в эфире НСН оценил вероятность возбуждения уголовного дела в Чечне после публикации «Новой газеты» о пытках и казнях в республике.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен комментарием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот посоветовал чеченским полицейским не обращаться к Владимиру Путину по поводу статьи в «Новой газете», а идти в суд. Ранее издание опубликовало материал, в котором бывший силовик рассказал, как в начале 2017 года участвовал задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В Чечне потребовали наказать авторов статьи и газету за клевету.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что публикации о пытках и казнях в теории могут спровоцировать следственные проверки.
«Во-первых, я присоединяюсь к словам Пескова, пусть обращаются в суд в установленном порядке. Что касается возбуждения уголовного дела, то у нас любая публикация и любое сообщение в СМИ является основанием для оперативной проверки на предмет возбуждения уголовного дела», - отметил он, отказавшись углубляться в вопрос по поводу конкретной ситуации, описанной в газете.
В Чечне сам факт публикации назвали «информационной войной» против местных силовиков после уничтожения последней ячейки международных террористов в республике.
В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в комментарии "Радиоточке НСН" признал существенное улучшение ситуации с терроризмом в Чечне по сравнению с событиями 15-летней давности. Вместе с тем он напомнил, что с терроризмом как таковым покончить нельзя.
«С терроризмом до конца покончено быть не может. Как он появился в XIX веке, так и продолжает существовать. В целом, я согласен, что путем достаточно жестких мер в Чечне удалось уничтожить ранее действующее бандподполье. И сказать, что в этом не принимали участие кадыровцы, я, конечно, не могу. В Чечне сложилась достаточно интересная ситуация в плане власти, но с классическим исламским терроризмом там в значительной степени действительно покончено. По крайней мере, по сравнению с тем, что там было в нулевых и начале десятых годов», - сказал он, не пожелав комментировать ситуацию о предполагаемых пытках и казнях в республике.
Ранее днем президент России Владимир Путин произвел отставки и назначения в правоохранительных органах. От занимаемых должностей освобождены замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинов и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов.
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