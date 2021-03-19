«В суд!» Чеченских полицейских предупредили о возможных проверках

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен комментарием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот посоветовал чеченским полицейским не обращаться к Владимиру Путину по поводу статьи в «Новой газете», а идти в суд. Ранее издание опубликовало материал, в котором бывший силовик рассказал, как в начале 2017 года участвовал задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В Чечне потребовали наказать авторов статьи и газету за клевету.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что публикации о пытках и казнях в теории могут спровоцировать следственные проверки.

«Во-первых, я присоединяюсь к словам Пескова, пусть обращаются в суд в установленном порядке. Что касается возбуждения уголовного дела, то у нас любая публикация и любое сообщение в СМИ является основанием для оперативной проверки на предмет возбуждения уголовного дела», - отметил он, отказавшись углубляться в вопрос по поводу конкретной ситуации, описанной в газете.