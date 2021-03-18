«Случилась истерика». Член СПЧ объяснил обращение кадыровцев к Путину
Правозащитник высказал мнение, что сценарий реагирования на подобные ситуации известен и он, по всей видимости, не включает в себя расследование изложенных в обвинительной статье фактов.
Председатель «Комитета против пыток», член СПЧ Игорь Каляпин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему чеченцы пожаловались на публикации о внесудебных расправах непосредственно президенту РФ Владимиру Путину.
«У кого-то из руководителей республики явно случилась истерика после этой публикации. Именно после таких истерик проводятся митинги, и сейчас все, кто только может, встанут на защиту родного полка ППС, чеченских властей, и будут писать гневные письма. Я думаю, их сейчас будет очень много написано. Писать их будут прорабы, дворники, учителя, врачи и, непременно, бойцы полка.А почему жалуются именно Путину, связано с правосознанием этих людей. В Чечне нужно жаловаться Кадырову, а "Новая газета" в Москве, так что кому жаловаться? Путину. Они не разбираются в правовых механизмах и не понимают, есть ли у Путина полномочия по отношению к независимому изданию», - предположил правозащитник.
Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с жалобой на публикацию, в которой их обвиняют в пытках и казнях задержанных. Соответствующий материал Елены Милашиной на днях вышел в «Новой газете», он уже второй с начала года на эту тему. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в ответ заявил, что «Новая газета» якобы распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.
«Подобные сообщения о так называемой "казни 27" "Новая газета" и другие СМИ пишут не первый раз. Думаю, что президенту об этом докладывали. Нынешняя публикация означает, что появился свидетель, который в этом участвовал и подтвердил. И сейчас бойцы Кадырова не последние, кто обращается с жалобами на Милашину. Всё это уже было и не раз. Хорошо, что Милашина не в Чечне находится », - отметил Каляпин.
По его мнению, далеко не факт, что после публикации будет возбуждено уголовное дело по изложенным фактам.
«В УК четко написано, что публикации в СМИ, рассказывающие о подобных преступлениях, должны проверяться на предмет возбуждения уголовного дела. Как показывает практика последних лет, процессуальные проверки не проводятся. В проверке фактов сомневаюсь, а вот саму Милашину проверят и статью придумают», - предположил правозащитник.
Общественная палата Чечни назвала статью «Новой газеты» клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов. В «Новой газете» РИА Новости сказали, что не согласны с обвинениями общественников.
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