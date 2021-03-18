«Случилась истерика». Член СПЧ объяснил обращение кадыровцев к Путину

Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с жалобой на публикацию, в которой их обвиняют в пытках и казнях задержанных. Соответствующий материал Елены Милашиной на днях вышел в «Новой газете», он уже второй с начала года на эту тему. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в ответ заявил, что «Новая газета» якобы распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.



«Подобные сообщения о так называемой "казни 27" "Новая газета" и другие СМИ пишут не первый раз. Думаю, что президенту об этом докладывали. Нынешняя публикация означает, что появился свидетель, который в этом участвовал и подтвердил. И сейчас бойцы Кадырова не последние, кто обращается с жалобами на Милашину. Всё это уже было и не раз. Хорошо, что Милашина не в Чечне находится », - отметил Каляпин.