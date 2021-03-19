СМИ: Путин уволил ряд высокопоставленных чиновников в правоохранительных органах
19 марта 202111:44
Президент РФ Владимир Путин произвел отставки и назначения в правоохранительных органах, сообщает «Газета.ру».
Сообщается, что Путин освободил от занимаемых должностей замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова, и заместителя прокурора Московской области Семена Якубова.
Кроме того, президент отправил в отставку начальнику ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрея Бубенцова и назначил на новые должности 18 сотрудников МВД.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru