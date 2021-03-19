СМИ: Путин уволил ряд высокопоставленных чиновников в правоохранительных органах

Президент РФ Владимир Путин произвел отставки и назначения в правоохранительных органах, сообщает «Газета.ру».

Сообщается, что Путин освободил от занимаемых должностей замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова, и заместителя прокурора Московской области Семена Якубова.

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Кроме того, президент отправил в отставку начальнику ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрея Бубенцова и назначил на новые должности 18 сотрудников МВД.



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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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