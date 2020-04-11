В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина
Уже 26 нарушителей карантина в Москве привлечены к административной ответственности. Об этом информирует пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.
«В Москве жителям после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. При помощи технических средств было установлено, что эти граждане самовольно покинули свои дома», - говорится в сообщении.
Несмотря на подписанные ранее согласия на карантин и полученные разъяснения о необходимости его соблюдения до полного выздоровления, эти граждане нарушили ограничительные меры.
Отмечается, что задержанные больные направлены на лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов в обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском и Химках.
Всего, по данным пресс-службы, оштрафовано 26 москвичей, нарушивших карантин.
Ранее НСН писала о введенных в Москве дополнительных запретах в связи с коронавирусом.
Так, на следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве. На первом этапе - для поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, на третьем - для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно. Тогда же, с понедельника, в Москве будет остановлена работа каршеринга, а услуги такси смогут предоставлять только перевозчики, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа для легковых такси на территории Москвы и области.
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