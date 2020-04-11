В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина

Уже 26 нарушителей карантина в Москве привлечены к административной ответственности. Об этом информирует пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

«В Москве жителям после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. При помощи технических средств было установлено, что эти граждане самовольно покинули свои дома», - говорится в сообщении.

Несмотря на подписанные ранее согласия на карантин и полученные разъяснения о необходимости его соблюдения до полного выздоровления, эти граждане нарушили ограничительные меры.

Отмечается, что задержанные больные направлены на лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов в обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском и Химках.