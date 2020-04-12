В столице 30 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности
За прошедшие сутки в Москве оштрафованы еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом за нарушения режима домашнего карантина, сообщают в мэрии столицы.
Нарушители оштрафованы и отправлены на лечение в специально оборудованный обсервационный центры в Химках и Алтуфьево.
Отмечается, что с момента ужесточения ответственности 30 жителей Москвы получили штрафы за нарушение условий карантина и также помещены на принудительное лечение.
Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН заявил, что против нарушений самоизоляции во время коронавируса подействует только «кнут» в виде штрафов.
«Поможет плетка, кнут. Остальные меры уже задействованы: уговариваем, «звезд» привлекаем для разъяснений, делаем заявления, статистику публикуем. Вот это все со стороны государства и общественных активистов делается во всех СМИ. Пряник попробовали, значит, осталось одно – кнут. Хоть какие-то штрафы. Вспомните, когда повысили штрафы за нарушение скорости, насколько спокойнее стали ездить люди, насколько меньше стали нарушать правила», - напомнил собеседник НСН.
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