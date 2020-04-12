Наличие цифровых пропусков для поездок по Москве станет обязательным

Он уточнил, что заказать пропуск на портале mos.ru будет не сложнее оформления покупки в интернет-магазине. Для этого необходимо воспользоваться услугой «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу». Получить пропуск можно по sms на короткий номер 7377, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77.

Документ представляет собой комбинацию из букв, цифр, а также снабжен QR-кодом для быстрой проверки у сотрудников контролирующих органов.

Пропуска будут делиться на три категории в зависимости от целей использования и времени. Отмечается, что пропуска для личных поездок (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.) будут действовать один день. Их можно получить только два раза в неделю.

Цифровые пропуска не требуются лицам младше 14 лет, а также для служебных поездок военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей и иных служащих с удостоверениями установленного государством образца.

В завершение поста мэр также допустил возможность возникновения технических проблем. «Давайте наберемся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему», - заключил он.

Ранее НСН писала, что с понедельника, в Москве будет остановлена работа каршеринга, а услуги такси смогут предоставлять только перевозчики, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа для легковых такси на территории Москвы и области.

Но и это не все: с 13 апреля «на неделю с возможным продлением» ограничивается или прекращается работа большинства городских предприятий и организаций.

Принятые столичным градоначальником меры в числе прочего означают для православных москвичей, а, скорее всего, и жителей Подмосковья (аналогичные решения областных властей вряд ли заставят себя ждать), что праздник Пасхи в этом году станет как никогда домашним. Жесткие ограничения вводятся, напомним, по 19 апреля, на которое выпадает Воскресение Христово, включительно, с возможностью последующего продления.

К нормальному ритму жизни Москва начнет возвращаться, «как только угроза заражения отступит», - пообещал Сергей Собянин. Вопрос «когда» остается повисшим в воздухе…

