В столичном регионе за нарушение самоизоляции в мае задержано более 1,2 тыс. человек

Более 1,2 тыс. человек задержаны в Москве и Подмосковье за нарушение режима самоизоляции в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

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Также за этот период было выписано 6,5 тысяч уведомлений и проведено более 26 тысяч профилактических бесед, уточняет агентство. Отмечается, что на майские праздники контроль за соблюдением режима самоизоляции был усилен беспилотными комплексами видеонаблюдения, а также вертолетом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал оценку ситуации с числом госпитализаций пациентов, инфицированных коронавирусом в столице. По его словам, их количество в мегаполисе уже 3 неделю остаётся стабильным и даже снижается.

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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:самоизоляцияПолиция
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