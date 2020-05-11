В столичном регионе за нарушение самоизоляции в мае задержано более 1,2 тыс. человек
Более 1,2 тыс. человек задержаны в Москве и Подмосковье за нарушение режима самоизоляции в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Также за этот период было выписано 6,5 тысяч уведомлений и проведено более 26 тысяч профилактических бесед, уточняет агентство. Отмечается, что на майские праздники контроль за соблюдением режима самоизоляции был усилен беспилотными комплексами видеонаблюдения, а также вертолетом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал оценку ситуации с числом госпитализаций пациентов, инфицированных коронавирусом в столице. По его словам, их количество в мегаполисе уже 3 неделю остаётся стабильным и даже снижается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru