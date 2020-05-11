Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход за 2019 год

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением вернуть всем гражданам, официально зарегистрированных в качестве самозанятых, уплаченный ими подоходный налог за 2019 год.

Такую инициативу глава государства озвучил в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, Путин предложил предоставить самозанятым так называемый «налоговый капитал» в размере одного минимального размера оплаты труда для уплаты налогов в текущем году.

Президент также пообещал полностью списать налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС, для целого ряда отраслей экономики.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:НалогСамозанятые ГражданеПутин
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